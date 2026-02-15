В России появится портал для проверки квалификации врачей по QR-коду

Инициативу выдвинула Национальная ассоциация управленцев здравоохранения (НАУЗ). Теперь она получила одобрение на самом высоком уровне.

Суть проекта проста и удобна: у каждого специалиста появится персональный QR-код, который можно будет отсканировать прямо в кабинете врача или поликлинике, либо отправить интернет-запрос через специальный портал. В ответ система выдаст все важные данные: фамилию, имя, отчество врача, сведения о дипломе и информацию о действующей аккредитации. То есть пациент сможет своими глазами убедиться, что перед ним настоящий профессионал.

Зачем это нужно? Главная цель — выявлять лжеврачей и поднимать общий уровень безопасности медицинской помощи. Сейчас у пациентов нет простого инструмента, чтобы проверить квалификацию. Это создает риски: можно попасть к шарлатану без диплома или с просроченной аккредитацией. А когда такие случаи происходят, доверие ко всей системе здравоохранения падает.

Новый портал сделает информацию открытой и доступной. Люди смогут заранее знать, кому доверяют свое здоровье. А значит, случаев вреда из-за неквалифицированных действий станет меньше.

