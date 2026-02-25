Фельдшер назвала самые опасные ошибки до приезда скорой
Фельдшер Березовская объяснила, как не навредить пострадавшему до приезда врачей
Паника и попытки «помочь любой ценой» до приезда врачей нередко усугубляют состояние пострадавшего. О самых опасных ошибках, которые совершают люди в экстренной ситуации, «Газете.Ru» рассказала фельдшер скорой помощи, эксперт телеканала Доктор Владлена Березовская.
По словам специалиста, одна из самых частых и тяжелых ошибок — ожидание, что симптомы пройдут сами. При инсульте или инфаркте счет идет на минуты. Если появилась слабость в руке, перекос лица, нарушилась речь или возникла сильная давящая боль в груди, нужно сразу вызывать скорую и четко описывать симптомы. Потеря «золотого часа» повышает риск инвалидности и смерти.
Вторая распространенная ошибка — давать лекарства «на всякий случай». Нитроглицерин, таблетки от давления и обезболивающие могут резко ухудшить состояние, особенно если давление снижено или диагноз неизвестен. Исключение — пациенты с хроническими болезнями, которые действуют по назначенной врачом схеме.
Опасно и чрезмерное «активное» участие: попытки поднимать, усаживать или заставлять человека ходить при подозрении на инсульт или инфаркт. Пострадавшему нужен полный покой и горизонтальное положение с приподнятой головой.
При судорогах нельзя разжимать зубы и вставлять в рот предметы — это приводит к травмам и удушью. При потере сознания, если есть дыхание, человека следует повернуть на бок. Если дыхания нет — немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию.
Отдельно эксперт предостерегла от «народных» методов при ожогах и травмах. Нельзя смазывать ожог маслом или сметаной — только охлаждать прохладной водой. Запрещено вправлять переломы и извлекать инородные предметы из раны.
Главное правило, подчеркивает фельдшер, — сохранять спокойствие, быстро вызвать скорую и не совершать лишних действий.
