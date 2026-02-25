Кот стал «соучастником» лотерейной победы на три миллиона рублей

Пенсионерка из Москвы выиграла 3 млн рублей, купив один лотерейный билет за 100 рублей. О необычной истории РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда государственных лотерей Национальная Лотерея.

Победительницей стала москвичка Эльвира. Выигрыш она получила в лотерее «Турнир». По ее словам, в игре ей «помогал» кот, который уже год сопровождает хозяйку во время участия в розыгрышах. Женщина рассказала, что питомец часто спит рядом с телефоном и будто бы становится частью процесса.

Числа Эльвира выбирает интуитивно. В этот раз она приобрела только один билет, хотя обычно берет несколько. Утром после покупки пришло уведомление о выигрыше. Сначала женщина не поверила сообщению, однако сумма оказалась реальной — 3 млн рублей.

Средства победительница планирует направить на лечение и поддержку близких, а также помочь внуку-студенту. Среди личных планов — поездка в Санкт-Петербург. С этим городом у нее связаны воспоминания детства: ее отец работал на Мосфильме, где сотрудничал с Владимиром Высоцким.

В компании отметили, что женщина купила всего один билет стоимостью 100 рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали категории россиян с правом на две пенсии.