Financial Times: белые британцы умирают чаще, чем представители других этнических групп

Смертность среди белых британцев выше, чем среди представителей других этнических групп, пишет The Financial Times со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании.

Согласно подсчетам, в период с марта 2021 года по январь 2023 года уровень смертности среди белых британцев с поправкой на возрастные различия населения был на 50% выше, чем в группе с самыми низкими показателями – среди китайцев.

Более низкую смертность среди этнических меньшинств ученые объясняют «эффектом здорового мигранта». На эмиграцию решаются, как правило, молодые, здоровые и целеустремленные люди.

К тому же, по данным Комиссии по расовым и этническим различиям, белые британцы больше курят и злоупотребляют алкоголем, что помещает их в группу риска.

Большинство выходцев из Пакистана в Великобритании имеют низкие доходы, но они показывают лучшие результаты по продолжительности жизни. Эксперты предполагают, что этот феномен объясняется различиями в образе жизни и более благоприятным семейным и общественным окружением.