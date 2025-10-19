Фиолетовые овощи и ягоды помогают замедлить старение и защитить сердце

Исследование ученых Университета Николая Коперника показало, что антоцианы из фиолетовых овощей и ягод помогают организму восстанавливаться после нагрузок и замедляют процессы старения, защищая сердце и сосуды. Об этом сообщает Planet Today со ссылкой на журнал Nutrients.

Команда польских ученых обнаружила, что фиолетовые продукты, такие как черника, черная смородина, краснокочанная капуста и пурпурный батат, содержат пигменты антоцианы, которые стимулируют антиоксидантную защиту организма.

Антоцианы уменьшают воспаление и способствуют восстановлению клеток после физических нагрузок. Механизм их действия связан с клеточными путями Nrf2 и NF-κB, которые участвуют в регулировании воспалительных процессов и защите клеток от окислительного стресса — одного из главных факторов ускоренного старения.

Добровольцы, включавшие эти продукты в рацион, демонстрировали более быстрый отклик на тренировки и устойчивость к хроническим заболеваниям. Эффективность усвоения антоцианов организмом ограничена и составляет примерно 2%. Чтобы улучшить усвояемость, ученые разрабатывают методы микрокапсулирования и наноэмульсий, позволяющие защитить вещество в пищеварительном тракте и облегчить его проникновение в клетки. Витамин С также повышает биодоступность антоцианов.

Ранее ученые предупредили об опасности из-за ускорения вращения Земли.