Фитнес-инструктор Мазикина считает норму в 10 тыс. шагов маркетингом
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По словам фитнес-инструктора Майи Мазикиной, многим известно про правило 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья, тем не менее данное утверждение является мифом, даже более того, такой объем физической нагрузки может быть вредная для отдельных людей. Об этом сообщают «Известия».
Она добавила, что это своего рода многолетний маркетинговый ход для рекламы разработанного в середине прошлого века первого шагомера.
По мнению эксперта, не все смогут сделать такое количество шагов, прежде всего это сложно совершить тем, кто имеет слабую физподготовку или какие-либо проблемы со здоровьем.
Она уточнила, что стремление пройти такое расстояние может стать причиной травм, растяжений, надрывов связок, воспалений коленных суставов.
Фитнес-инструктор отметила, что для людей старше 60 лет достаточной считается дистанция в шесть тысяч шагов, для молодых людей — восемь тысяч.