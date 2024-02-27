Фитнес-инструктор Мазикина считает норму в 10 тыс. шагов маркетингом

По словам фитнес-инструктора Майи Мазикиной, многим известно про правило 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья, тем не менее данное утверждение является мифом, даже более того, такой объем физической нагрузки может быть вредная для отдельных людей. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что это своего рода многолетний маркетинговый ход для рекламы разработанного в середине прошлого века первого шагомера.

По мнению эксперта, не все смогут сделать такое количество шагов, прежде всего это сложно совершить тем, кто имеет слабую физподготовку или какие-либо проблемы со здоровьем.

Она уточнила, что стремление пройти такое расстояние может стать причиной травм, растяжений, надрывов связок, воспалений коленных суставов.

Фитнес-инструктор отметила, что для людей старше 60 лет достаточной считается дистанция в шесть тысяч шагов, для молодых людей — восемь тысяч.