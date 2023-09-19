Фитнес-тренер Гевурков перечислил идеальные тренировки для полных людей

По словам фитнес-тренера Константина Гевуркова, для полных людей на первом этапе идеальнее всего подходят кардиотренировки. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что это может быть просто регулярная ходьба, которая сначала может составлять 20 минут, а через месяц – час.

По мнению фитнес-тренера, также необходимо помнить о правильном питании.

Он добавил, что в зале им лучше всего подойдет велотренажер или эллиптический тренажера прыжков со скакалкой лучше избегать.