Фитнес-тренер Гевурков перечислил идеальные тренировки для полных людей
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По словам фитнес-тренера Константина Гевуркова, для полных людей на первом этапе идеальнее всего подходят кардиотренировки. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он уточнил, что это может быть просто регулярная ходьба, которая сначала может составлять 20 минут, а через месяц – час.
По мнению фитнес-тренера, также необходимо помнить о правильном питании.
Он добавил, что в зале им лучше всего подойдет велотренажер или эллиптический тренажера прыжков со скакалкой лучше избегать.