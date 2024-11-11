Фитнес-тренер Литовченко дал рекомендации по сохранению здоровья при работе в офисе

Долгие часы сидения могут привести к застою крови и проблемам с позвоночником, что весьма актуально для офисных работников. Фитнес-тренер Сергей Литовченко перечислил простые и эффективные упражнения, помогающие поддерживать хорошую физическую форму в условиях сидячей работы. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, необходимо включать в рабочий день такие упражнения, как приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны. Офисные работники имеют возможность выполнять указанные упражнения прямо на рабочем месте.

Тренер добавил, что важно выполнять упражнения с эспандером, упражнение «лодочка», делать наклоны головы и круговые движения.

По его мнению, важной частью здоровья является и правильное питание. В первой половине дня необходимо сочетать белки и долгие углеводы, такие как злаковые каши и макароны, а вечером — белки и овощи.

Ранее диетолог Журавлева определила рацион питания для офисных работников.