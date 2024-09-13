Диетолог Журавлева определила рацион питания для офисных работников

Сидячая офисная работа является серьезной угрозой для здоровья. Она приводит к статическому напряжению позвоночника, нарушению кровообращения, атрофии мышц, застою в желудке и кишечнике и другим неприятностям. Диетолог Полина Журавлева рассказала, каким образом нужно питаться тем, кто вынужден просиживать свою жизнь в офисном кресле. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников составляет менее 2000 ккал для женщин и до 2500 ккал для мужчин. Превышение данной нормы стопроцентно приведет к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и прочих хронических болезней.

Диетолог добавила, что в этом случае следует пересмотреть свой рацион и уменьшить порции, особенно объем мучного и жирного. Однако сидячая работа не только отрицательно действует на позвоночник с мышцами, а также может показать влияние на здоровье в целом. Поэтому важно прежде всего отказаться от перекусов за компьютером, поскольку это приводит к перееданию и неправильному усвоению пищи, а также исключить из рациона жир в любом виде, то есть не употреблять в пищу майонез, масло и сало в большом объеме.

По ее мнению, в случае ощущения голода нужен полезный перекус: сыр, питьевой йогурт, орехи, сухофрукты или свежие овощи и фрукты. Кроме того, завтрак, обед и не поздний ужин должны быть вовремя и сбалансированы по всем правилам. Также все свободное от офиса время проводить следует активно.

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