Физиолог Созыкин назвал напитки, ежедневное употребление которых приводит к развитию рака

По словам физиолога Александра Созыкина, ежедневное употребление любых алкогольных напитков провоцирует развитие онкологии и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что этанол оказывает разрушительное действие на все ткани и органы человека, а прежде всего на печень. Таким образом, от употребления спиртных напитков страдает центральная нервная система, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга, а клетки печени заполняются жиром.

По мнению эксперта, на фоне замещения клеток печени соединительной тканью развивается цирроз. Кроме того, беременные женщины, употребляющие алкогольные напитки, рискуют погубить формирующуюся нервную систему будущего ребенка.