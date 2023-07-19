Физиолог Созыкин перечислил причины противопоказаний купания в фонтанах

По словам врача-физиолога Александра Созыкина, в знойную жару в городах нередко в струях фонтанов купаются и дети, и подростки, тем не менее такая водная процедура является опасной и не сопоставима с временным эффектом охлаждения. Об этом сообщает Life.ru .

Медик пояснил, что в воде фонтанов находятся высокие дозы обеззараживающих реагентов, которые токсичны для человека и вредны для его кожи. Кроме того, в фонтанах всегда имеется мусор и ил.

По его мнению, такие места являются благоприятной средой для размножения возбудителей ротавирусной и кишечной инфекций.

Врач также отметил, что в фонтанах довольно высокий риск получения травмы оборудованиями подсветки и насосами.