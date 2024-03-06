Физиолог Созыкин считает, что в «дежурной» вазочке с конфетами есть риск наличия просрочки

Вазочку с конфетами нередко можно встретить как бесплатное угощение в салонах красоты, офисах автосалонов, в приемных разных учреждений. Физиолог Александр Созыкин рассказал, какова вероятность в данном случае напороться на просрочку. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, срок хранения леденцов в защитной обертке — от полугода до года, также до года могут храниться отдельные виды шоколадных конфет. Если на конфете не указан срок годности, то следует осмотреть ее на наличие плесени.

Эксперт добавил, что при употреблении одной просроченной конфеты ничего критичного не произойдет, но в целом есть подобные конфеты не стоит, поскольку это чревато развитием гастрита.

По его мнению, при этом следует помнить, что избыточное употребление конфет и у детей, и у взрослых может привести к разрушению эмали зубов, заболеваниям ЖКТ, диабету, ожирению, аллергии.