«Рубин» опроверг слухи об увольнении спортивного директора на фоне проваленных трансферов

Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о якобы готовящейся отставке спортивного директора Константина Дзюбы из-за провальной трансферной кампании. По данным Sport24, решение об увольнении могло быть принято на ближайшем заседании совета директоров.

Издание утверждало, что высшее руководство казанского клуба считает работу спортивного директора неудовлетворительной. В Казани разочарованы несколькими сорвавшимися трансферами.

В частности, речь идет о несостоявшемся переходе полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». Впрочем, в этом случае винить Дзюбу в сорвавшемся трансфере некорректно. Клуб обо всем договорился со стороной футболиста, Олейникова ждали в Казани на медосмотр, но в последний момент полузащитник передумал и соблазнился предложением ЦСКА.

Также у «Рубина» сорвался трансфер нападающего сборной Сенегала Бамбы Дьенга, которого хотели подписать на замену проданному в «Спартак» Мирлинду Даку.

«Рубин» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах.