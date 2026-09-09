Омбудсмен рассказала, как узнать о всех положенных выплатах

У двух пенсионеров одного возраста набор льгот может сильно отличаться. Все зависит от статуса, региона и жизненной ситуации. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала ТАСС , где проверить положенные меры поддержки и куда обращаться за оформлением.

Главный источник информации — ЕГИССО, единая база данных о всех социальных выплатах и льготах. Уточнить данные можно через МФЦ или органы соцзащиты.

Если льгота требует заявления, нужно узнать список документов и подать их в профильное ведомство. При отказе обязательно выяснить причину: возможны нехватка бумаг, ошибки в заявлении или технические сбои. Такой отказ можно обжаловать.

Что положено:

Налоги. Пенсионеры освобождены от налога на имущество по одному объекту каждого вида: одна квартира, один дом, один гараж. Если квартир две — льгота только на одну. По земле действует вычет на шесть соток. Транспортные льготы зависят от региона.

Проезд. Единой федеральной льготы нет, все решают субъекты. Но неработающим северянам раз в два года компенсируют проезд к месту отдыха. Получатели соцуслуг могут бесплатно ездить на лечение.

Лечение. Для льготных категорий — бесплатные или со скидкой лекарства, санатории. Зубопротезирование — по региональным правилам.

Уход. Пожилые, кому нужна помощь, могут получить соцработника на дом.

Автоматические надбавки. В 80 лет фиксированная выплата удваивается без заявлений. Людям старше 80 и инвалидам I группы положена надбавка на уход.

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