Физиотерапевт Мурашкина назвала приемы для снятия боли при остеохондрозе

Многие считают остеохондроз просто «хрустом в спине», но на деле это серьезное заболевание, вызывающее мышечные спазмы, защемление нервов и ограничение подвижности. Физиотерапевт Евгения Мурашкина объясняет, как простые упражнения могут быстро облегчить состояние. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, при остеохондрозе дискомфорт появляется из-за перенапряжения мышц, блокировки движений и перегрузки позвоночника. Главное не просто заглушить боль таблетками, а устранить ее причину. Уже через 10-15 минут правильных упражнений можно почувствовать облегчение.

Медик назвала три эффективных упражнения. «Кошка-верблюд» на четвереньках снимает напряжение в пояснице. Медленные прогибы вверх и вниз (8-10 повторов) уменьшают давление на нервные корешки. «Поза эмбриона» — лежа на спине с подушкой под коленями и глубоким дыханием животом — расслабляет мышцы за пять минут. Наклоны «подбородок к груди» помогают разгрузить шейный отдел.

По ее мнению, все движения должны быть плавными. При острой боли первые сутки лучше прикладывать холод на 15 минут, избегать резких наклонов, прыжков и бесконтрольного приема обезболивающих. Если боль не проходит три дня, появляется онемение, слабость или «прострелы» в конечности — это может сигнализировать о защемлении нерва. В таких случаях домашних упражнений недостаточно, нужна профессиональная помощь.

