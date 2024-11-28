Врач Махинов: остеохондроз может проявляться болями в животе

Чаще остеохондроз проявляется болями в спине и повреждением нервных структур. Человеку становится сложно двигаться, это снижает качество и активность его жизни. Существует и атипичное течение болезни. При нем пациенты испытывают боли при приеме пищи, повышенную температуру и постоянный дискомфорт.

«Поражение нервных корешков (радикулопатия) может сопровождаться распространением боли в другие зоны. В живот может распространяться радикулопатия на нижнегрудном уровне. Но в практике врачей такие случаи встречаются очень редко — это связано с анатомическими особенностями грудного отдела позвоночника», — заключил врач.

Отметим, что при любых подозрительных симптомах, тем более болях, важно вовремя обратиться к врачу и пройти обследование. Это поможет справиться с болезнью быстрее и улучшить состояние.

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