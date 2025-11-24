Флешмоб против сигарет: молодежь Каширы нестандартно борется с вредными привычками

В преддверии Международного дня отказа от курения в каширском корпусе профессионального колледжа «Московия» состоялось интерактивное мероприятие «Курение или здоровье — выбор за вами!». Игру для студентов первого курса организовала специалист каширского молодежного центра Наталья Турочкина.

Участники активно обсуждали вред табакокурения, выполняли тематические задания и отвечали на вопросы. Особый акцент был сделан на правовых последствиях – специалист пояснила, что потребление табака несовершеннолетними запрещено законом и влечет административную ответственность.

Завершилось мероприятие флешмобом под лозунгом «Мы не курим, присоединяйся!». Студенты единогласно поддержали идею о том, что сохранение здоровья зависит прежде всего от личного выбора каждого. Организаторы напомнили молодым людям о важности здорового образа жизни и интересного досуга без каких-либо вредных привычек.