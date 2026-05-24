«Гадюка не нападет просто так»: биолог из Окского заповедника объяснила, как вести себя при встрече со змеей

С приходом тепла жители Рязани все чаще выезжают на природу, а вместе с хорошей погодой в лесах можно столкнуться с ядовитыми змеями. Ведущий научный сотрудник Окского заповедника, кандидат биологических наук Элина Антонюк в беседе с YA62.RU рассказала, как вести себя при встрече с гадюкой и что делать, если укуса избежать не удалось.

По ее словам, в Рязанской области обитает всего три вида змей: обыкновенный уж с характерными желтыми полулунными пятнами на затылке, крайне редкая медянка, увидеть которую считается большой удачей, и единственный ядовитый вид — гадюка. Встретить ее можно где угодно: в лесах, на берегах водоемов и болот, однако в городской черте это крайне маловероятно. Чаще всего столкновения происходят весной, когда змеи выходят из спячки и держатся недалеко от мест зимовки, и осенью, когда они перемещаются к зимовальным ямам. Летом же, чтобы наткнуться на гадюку, нужно очень постараться.

Антонюк подчеркнула, что гадюка никогда не нападает на человека просто так: яд ей нужен исключительно для охоты, поэтому она до последнего оттягивает момент атаки. Самое важное при встрече — не трогать змею руками и следить за ее поведением: шипение и выпады предупреждают об опасности. На природу биолог советует надевать соответствующую одежду и обувь, смотреть под ноги и проверять камни и упавшие бревна, прежде чем на них садиться.

Если укус все же произошел, первым делом необходимо отправиться в медицинское учреждение — только там могут ввести противозмеиную сыворотку. До прибытия в больницу укушенную конечность следует обездвижить, не перетягивая жгутом, много пить и принять противоаллергические средства. Антонюк особо отметила, что никакого самолечения принимать нельзя, а транспортировать пострадавшего лучше на носилках или на машине, поскольку при движении яд быстрее распространяется по организму.