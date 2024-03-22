Гастроэнтеролог Белоусов считает, что алкоголь и копчености заставляют желудок работать на износ

По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, чрезмерное употребление алкогольных напитков может иметь разрушительные последствия для организма, также далеко не все могут соблюдать меру, при этом скорость опьянения можно сократить посредством закусок. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что перед употреблением алкоголя следует плотно поесть, блюда должны иметь высокое содержание белка, сложных углеводов и жиров, что поспособствует поддержанию энергии и ясности мышления во время вечеринки.

По мнению медика, не следует запивать алкогольные напитки сладкой газировкой, поскольку это, напротив, ускоряет процесс опьянения и усиливает действие алкоголя, также важно избегать в качестве закуски жирных и копченых блюд, потому что их сочетание с алкоголем заставляет работать на износ поджелудочную железу, желудок и печень. Альтернативой им должны служить закуски из мяса птицы и овощей.

Он отметил, что фрукты, десерты, выпечка могут вызвать сбой в работе ЖКТ, а идеальным вариантом могут стать соленья.