Гастроэнтеролог Бережная перечислила вредные свойства чая

По словам врача-гастроэнтеролога Ирины Бережной, чай отлично бодрит и тонизирует за счет высокого содержания кофеина, однако за счет этого у отдельных людей могут появляться головная боль, тахикардия или диарея. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она уточнила, что в чае кофеина больше в четыре раза, чем в самом кофе.

По мнению врача, привычка пить чай в неподходящее время может способствовать нарушению сна. Также не следует пить чай сразу после еды, поскольку в нем есть вещества, препятствующие усвоению витаминов и микроэлементов.