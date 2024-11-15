Гастроэнтеролог Бережная перечислила вредные свойства соевого белка

Соевый белок входит в состав многих продуктов: он добавляется в колбасы, мясные полуфабрикаты, мучные изделия, сыры и даже детское питание. По словам врача-гастроэнтеролога Ирины Бережной, необходимо помнить, что данный растительный белок не так безобиден, как кажется. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что в целом примерно 40% людей имеет аллергию на сою. Нередко она является перекрестной, то есть высока вероятность ее появления при аллергии, например, на белок коровьего молока или если есть аллергия на крестоцветные, даже на пыльцу.

По мнению медика, соевый белок по составу аминокислот уступает мясу. Кроме того, в сое имеются вещества, которые нарушают всасываемость железа и витамина В12.

Ранее диетолог Соломатина пояснила, почему не нужно отказываться от коровьего молока в пользу растительного.