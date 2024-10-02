Диетолог Соломатина пояснила, почему не нужно отказываться от коровьего молока в пользу растительного

По ее словам, сегодня растительное молоко становится все более популярным, поскольку коровье молоко давно уже перестало быть прежним по своим вкусовым качествам и полезности в силу содержания коров. Так, оно начинает вызывать ряд изменений в организме, развивается непереносимость молочного белка. У некоторых людей оно провоцирует развитие аллергии, воспаления и негативную реакцию иммунной системы.

Эксперт пояснила, что это приводит людей к решению пить растительное молоко, тем не менее оно не является альтернативой натуральному молоку, поскольку это всего лишь выжимка из растительного продукта, из которого сделан напиток.

По ее мнению, несмотря на то что растительное молоко имеет полезные свойства, при его производстве в напиток добавляются фосфаты, стабилизаторы и прочие вещества, из-за чего лучше разнообразить свой рацион, а в идеале – не отказываться полностью от коровьего молока.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о пользе козьего молока.