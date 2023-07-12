Гастроэнтеролог Дианова назвала причины опасности для здоровья разных видов фастфуда

Депутаты нижней палаты парламента предложили Генеральной прокуратуре провести массовую проверку общепита и нестационарных точек питания в столице. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, почему фастфуд опасен для здоровья и к каким последствиям может привести его употребление. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, существуют разные виды фастфуда: мгновенного действия и долгосрочного.

Она уточнила, что первый вид фастфуда может спровоцировать пищевое отравление. К таким видам относится шаурма.

Медик добавила, что долгосрочные виды фастфуда практически безопасны в отношении возможных инфекций, поскольку готовятся в сетевых местах быстрого питания с соблюдением санитарных правил. Однако частое употребление таких блюд со временем может привести к лишнему весу, проблемам с желудочно-кишечным трактом.