Гастроэнтеролог Дианова перечислила страшные последствия сидения на мясной диете

В последнее время большую популярность обрела так называемая карнивор-диета, основой которой является употребление мяса или продуктов животного происхождения. Она может показаться подходящим вариантом для тех, кто очень сильно любит мясо и употребляет его при каждом приеме пищи. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова развеяла мифы относительно полезности подобной диеты. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, в этом типе питания фактически преобладают мясо, рыба, яйца, а также бобовые, орехи, фрукты. В этом имеется определенный плюс: очищается питание с точки зрения рафинированных и переработанных продуктов, включая углеводные.

Эксперт подчеркнула, что полного отказа от углеводов в этом типе диеты нет, поскольку присутствуют фрукты и овощи, а отсутствует все мучное. Однако отсутствие подобных продуктов в рационе может привести к психологическим проблемам и срыву, известным как пищевая депрессия.

По ее мнению, карнивор вовсе не здоровый вариант питания и при длительном его применении у человека могут появиться запоры и из этого состояния тяжело будет выйти, а также возможно развитие мочекаменной болезни. В таком случае блюда из мяса можно заменять фаршем или растительным мясом.