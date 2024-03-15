Гастроэнтеролог Дианова считает, что жареные на нерафинированном масле продукты могут быть опасными

Здоровье

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По словам врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой, жарка продуктов на растительном масле может обернуться крайне неприятными последствиями для человека, поскольку при его перегреве начинают происходить химические реакции, приводящие к образованию канцерогенов, которые могут провоцировать развитие злокачественных опухолей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в самом масле канцерогены образуются ри достижении температуры дымления. В связи с чем применять для жарки неочищенные масла категорически запрещено, так как они содержат много полезных компонентов, которые при нагреве быстро окисляются и превращаются в канцерогены.

По мнению медика, на рафинированных маслах жарить еду можно относительно безопасно.

Она уточнила, что любителям жаренной еды вовсе не обязательно от нее отказываться, просто стоит пользоваться контактным грилем или простой духовкой.

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