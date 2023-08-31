Гастроэнтеролог Федулов назвал способы восстановления желудка

Рацион человека в наше время на первый взгляд весьма разнообразен, при этом нередко состоит из рафинированных обработанных продуктов, приносящих больше вреда, чем пользы. От такого питания прежде всего страдает желудок. Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал, каким образом можно восстановить желудок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, восстановление желудка требует комплексного подхода и занимает определенное время.

Медик отметил, что в первую очередь следует употреблять в пищу фрукты, овощи, нежирные рыбу и мясо. Также следует применять расслабляющие техники от стресса, отказаться от курения и алкогольных напитков, не переедать и есть медленно.

По его мнению, перед принятием любых мер по восстановлению здоровья желудка необходимо проконсультироваться с врачом.