Гастроэнтеролог Харлов перечислил категории людей, кому противопоказана вода с лимоном натощак

По словам врача-гастроэнтеролога Никиты Харлова, вода с лимоном имеет полезные свойства, тем не менее не всем ее можно пить натощак. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что те, у кого имеются эрозии и язвы, почувствуют раздражение. Однако при употреблении во время еды или после нее, то вреда нет.

По мнению медика, противопоказано пить воду с лимоном при воспалении пищевода и желудка.

Он добавил, что во избежание разрушения зубной эмали следует употреблять воду лучше через трубочку.