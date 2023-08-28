Гастроэнтеролог Харлов перечислил категории людей, кому противопоказана вода с лимоном натощак
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По словам врача-гастроэнтеролога Никиты Харлова, вода с лимоном имеет полезные свойства, тем не менее не всем ее можно пить натощак. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что те, у кого имеются эрозии и язвы, почувствуют раздражение. Однако при употреблении во время еды или после нее, то вреда нет.
По мнению медика, противопоказано пить воду с лимоном при воспалении пищевода и желудка.
Он добавил, что во избежание разрушения зубной эмали следует употреблять воду лучше через трубочку.