Гастроэнтеролог Харлов перечислил заболевания, о которых сигнализирует боль в желудке во время приема пищи
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По словам врача-терапевта Никиты Харлова, боли в желудке во время приема пищи характерны для двух заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что это сигнализирует о наличии эрозии или язвы.
По мнению медика, боль будет либо приступообразной или пронзающей, что свидетельствует о наличии язвы, либо ноющей, что говорит об эрозии.
Он подчеркнул, что эрозия легко поддается лечению.