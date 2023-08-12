Гастроэнтеролог Харлов перечислил заболевания, о которых сигнализирует боль в желудке во время приема пищи

Здоровье

Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]

По словам врача-терапевта Никиты Харлова, боли в желудке во время приема пищи характерны для двух заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что это сигнализирует о наличии эрозии или язвы.

По мнению медика, боль будет либо приступообразной или пронзающей, что свидетельствует о наличии язвы, либо ноющей, что говорит об эрозии.

Он подчеркнул, что эрозия легко поддается лечению.

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