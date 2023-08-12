Гастроэнтеролог Харлов перечислил заболевания, о которых сигнализирует боль в желудке во время приема пищи

По словам врача-терапевта Никиты Харлова, боли в желудке во время приема пищи характерны для двух заболеваний. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что это сигнализирует о наличии эрозии или язвы.

По мнению медика, боль будет либо приступообразной или пронзающей, что свидетельствует о наличии язвы, либо ноющей, что говорит об эрозии.

Он подчеркнул, что эрозия легко поддается лечению.