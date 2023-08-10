Гастроэнтеролог Каландия перечислил разрушающие кишечник пищевые привычки

По словам врача-гастроэнтеролога Шоты Каландия, ошибочный рацион с недостатком клетчатки и избытком жареной и жирной пищи негативно влияет на здоровье кишечника. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что это может привести к запорам, затруднению пищеварения и обезвоживанию.

По мнению медика, чрезмерное употребление сахара и быстрых углеводов ведет к нарушению баланса микрофлоры в кишечнике, что чревато размножением вредных бактерий. Приводящих к дисбактериозу.

Он отметил, что также к раздражению кишечника приводит и злоупотребление алкогольными напитками и кофеином.