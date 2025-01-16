Гастроэнтеролог Кардашова пояснила принципы влияния лечебного голодания на организм

В последнее время лечебное голодание и разные диеты для очищения организма стали популярной темой в Сети. Заголовки обещают мгновенные результаты. Врач-гастроэнтеролог София Кардашова рассказала, насколько безопасно это на практике. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, лишь полное и абсолютное голодание могут иметь лечебное значение, и данные виды практикуются исключительно под наблюдением врача, обычно в стационарных условиях.

Медик пояснила, что суть их в том, что человек перестает получать пищу извне, организм начинает использовать внутренние резервы: идет расход углеводов, запускается процесс сжигания жиров. Тем не менее, если голодание не контролируется специалистом, начинается расход белков организмом, что является опасным процессом, поскольку может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.

По ее мнению, врачи используют лечебное голодание в весьма ограниченных случаях, например при остром состоянии панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временной «передышки» для органа. Тем не менее самостоятельные попытки голодания могут привести к необратимым последствиям для здоровья.

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