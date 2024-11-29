Врач Шагрова рассказала о принципах здорового лечебного голодания

Лечебное голодание, официально закрепленное Минздравом РФ как «разгрузочно-диетическая терапия» (РДТ), помогает организму восстанавливаться и заряжаться энергией. В беседе с RuNews24.ru врач Анастасия Шагрова назвала преимущества диеты и объяснила, по какому принципу она работает.

Правильно выполненные методики РДТ позволяют разгрузить организм, дают органам восстановиться после активной работы, помогают избавиться от отеков, выравнивают поверхность кожи и в целом, благоприятно сказываются на общем самочувствии. Бонусом станет то, что диета принесет за собой контроль аппетита и снижение веса в разумных пределах.

Однако врач подчеркнула: просто начать голодать нельзя. Перед РДТ проводится подготовка, причем от 10 дней до месяца. Если в организме есть недостаток железа или витаминов, то на процесс уйдет больше времени.

По словам Шагровой, в период подготовки проводится глубокое очищение желчного пузыря и печени, массаж внутренних органов, применение препаратов и рецептов, способствующих освобождению всех систем организма (назначается врачом). Также человек проходит антипаразитарную терапию и придерживается сбалансированного питания для нормализации микрофлоры ЖКТ. Только когда организм станет максимально чистым, можно будет приступить и к самому лечебному голоданию.

Детокс-диета по всем правилам поможет обновить организм, так как она запускает механизм аутофагии. По словам врача, клетки «переваривают» свои ненужные части, и, следовательно, становятся более здоровыми. РДТ особенно полезна в качестве профилактики онкологических и хронических заболеваний.

Однако подчеркнем, что любое изменение рациона и образа жизни, в том числе и введение лечебного голодания, требуют консультации специалиста. Нельзя назначить РДТ самостоятельно: процесс должен контролировать врач.

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