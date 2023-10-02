Гастроэнтеролог Кашух назвала орехи, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина

Холестерин является веществом, входящим в состав каждой клетки организма и выполняющим важные задачи. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как отличить «хороший» холестерин от «плохого». Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, все зависит от транспортных молекул, которые перевозят холестерин по кровеносной системе. Так, «хороший» холестерин движется вместе с липопротеинами высокой плотности, что позволяет ему легко продвигаться по сосудам, когда «плохой» холестерин, напротив, застревает в стенках сосудов.

Медик отметила, что снижению уровня «плохого» холестерина способствуют грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, фундук, кешью и арахис. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.