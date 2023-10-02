Гастроэнтеролог Кашух назвала орехи, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина
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Холестерин является веществом, входящим в состав каждой клетки организма и выполняющим важные задачи. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как отличить «хороший» холестерин от «плохого». Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, все зависит от транспортных молекул, которые перевозят холестерин по кровеносной системе. Так, «хороший» холестерин движется вместе с липопротеинами высокой плотности, что позволяет ему легко продвигаться по сосудам, когда «плохой» холестерин, напротив, застревает в стенках сосудов.
Медик отметила, что снижению уровня «плохого» холестерина способствуют грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, фундук, кешью и арахис. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.