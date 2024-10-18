Гастроэнтеролог Кашух назвала самый вредный и самый полезный хлеб

Многие до сих пор верят в миф про вред хлеба, тем не менее в составе классической булки нет ничего вредного. Калорийность данного продукта тоже не очень большая: на 100 г около 250–300 ккал. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какой хлеб наиболее полезный, а какой все же вредный. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, самую большую пользу для здоровья приносит цельнозерновой хлеб. Он изготавливается из муки, которая содержит все части зерна, в нем также сохраняются клетчатка, витамины группы B, магний, селен, железо и прочие элементы. За счет высокого содержания клетчатки такой хлеб поддерживает пищеварение, предотвращает запоры и снижает риск заболеваний сердца и сосудов, позволяет дольше ощущать сытость, контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

Медик пояснила, что также полезен ржаной хлеб, поскольку он не приводит к резким скачкам сахара в крови и насыщает надолго. Ржаная мука содержит клетчатку, железо, магний, аминокислоты.

По ее мнению, самый менее здоровый вариант — белый хлеб из муки высшего сорта, который быстро усваивается, может провоцировать резкие скачки сахара в крови, нередко способствует набору веса, потому что чувство насыщения после него быстро улетучивается.

Ранее ФАС России назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой.