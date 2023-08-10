Гастроэнтеролог Кашух обозначила идеальную температуру напитков в жаркую погоду

В летний сезон жажду хочется утолить холодными напитками. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала напитки, которым следует отдавать предпочтение в жару. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, идеальными напитками в такую погоду являются чай, домашние компоты, морсы и чистая негазированная вода.

Медик подчеркнула, что напитки ни в коем случае не должны быть ледяными, поскольку это несет риск заболеваний горла.

По ее мнению, температура напитка должна составлять 18-20 °С.

Кашух пояснила, что среди всех видов чая наиболее полезными в жару являются свежезаваренные зеленый, фруктовый чай и каркаде.