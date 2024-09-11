Гастроэнтеролог Кашух перечислила худшие способы борьбы с похмельем

Нередко после обильных застолий с употреблением алкогольных напитков случается похмелье. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила худшие способы борьбы с данным состоянием. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, на самом деле существует множество народных способов избавления от симптомов алкогольного отравления, тем не менее они приносят только временное облегчение и еще сильнее нагружают организм. Так, многие считают, что это небольшая доза алкоголя, но он повышает токсическую нагрузку на организм, прежде всего на печень и головной мозг.

Медик добавила, что при употреблении кофе и энергетиков кофеин и прочие стимуляторы, входящие в состав энергетиков, временно повышают концентрацию и бодрость, но при этом усиливают обезвоживание, повышают артериальное давление, увеличивают нагрузку на сердце. Парацетамол также метаболизируется в печени, а сладкие газированные напитки приводят к резким скачкам глюкозы и ухудшению самочувствия. Кроме того, прием мочегонных препаратов опасен в силу усиления обезвоживания со всеми последствиями, интенсивные физические нагрузки при похмелье увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений и усугубляют симптомы отравления из-за повышенной потери жидкости и электролитов.

По ее мнению, для мягкого выхода из похмелья следует восстановить водный баланс и нормализировать обменные процессы: пить больше жидкости, употребить в пищу легкий завтрак, богатый сложными углеводами, витаминами и минералами, выпить крепкий сладкий чай и в целом отдохнуть.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина умер на второй день после капельницы от похмелья.