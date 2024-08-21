В Казани мужчина умер на второй день после капельницы от похмелья

В Казани 30-летний мужчина умер на второй день после того, как ему на дому поставили капельницу от похмелья. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что он считал, что ему вкалывают физраствор с витаминами.

Отмечается, что он решил применить капельницы в качестве профилактики вместе с женой, которая страдала от сильных отеков после родов. Женщина заказала их у одного из косметологов, которая рекламировала свои услуги. Когда медик приехала делать капельницы, то даже не поинтересовалась, имеются ли у них какие-либо хронические заболевания либо аллергия на лекарственные препараты. Косметолог вколола им специальный раствор и уехала.

Добавляется, что на следующий день супруги поняли, что это была плохой идеей. У них резко ухудшилось самочувствие, поднялась температура и началась рвота с кровью. Потом состояние жены стабилизировалось, а вот мужчину пришлось экстренно госпитализировать, однако врачам не удалось его спасти — на второй день после процедуры он умер от внутреннего кровотечения.

Согласно заключению экспертизы, вместо оздоравливающей капельницы мужчине вкололи феназепам, галоперидол, никотинамид, а также ряд иных препаратов. У него осталось двое маленьких детей.

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