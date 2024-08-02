Гастроэнтеролог Кашух перечислила полезные свойства кабачка

Кабачки — это овощи из семейства тыквенных. В нашей стране они обрели популярность благодаря простоте выращивания и приготовления. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем полезен данный овощ и почему их не следует передаривать его родственникам. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, в составе кабачка имеется клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Эти вещества способствуют тому, что кабачки помогают нормализовать пищеварение, оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, укрепляют суставы.

Медик пояснила, что строгих ограничений по употреблению кабачков нет. Тем не менее не следует жарить их на масле или добавлять при приготовлении большой объем майонеза, поскольку это может привести к набору веса.

По ее мнению, при выборе кабачков необходимо обратить внимание на их внешний вид. На кожице овоща должны отсутствовать гниль, пятна, повреждения, также он на ощупь должен быть упругим, а при постукивании — звонким.

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