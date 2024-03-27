Гастроэнтеролог Кашух перечислила продукты, в которых содержится смертельный мышьяк

Многими мышьяк воспринимается как смертельный яд, нередко фигурирующий в детективных историях. Однако данное вещество содержится в продуктах, каждый день появляющихся на нашем столе. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила их. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, неорганический мышьяк есть в почве, грунтовых водах, открытых водоемах, оттуда он поступает в растения, морских обитателей, а загрязненную данным веществом воду и вовсе иногда используют для приготовления пищи. Так, малый объем мышьяка, то есть не более 15 мкг, содержится в морской рыбе, креветках, крабах, яблоках, картофеле, рисе, винограде, молочных продуктах.

Медик подчеркнула, что при постоянном превышении данного показателя может случиться хроническое отравление мышьяком, симптомами которого являются диарея, утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, увеличение размеров печени, токсическая нейропатия

По ее мнению, для сокращения риска отравления этим веществом необходимо употреблять лишь чистую воду, не применять для питья и приготовления пищи воду из открытых водоемов и приобретать качественные продукты.