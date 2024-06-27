Гастроэнтеролог Кашух перечислила виды рыб, от которых можно подхватить паразитов

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух пояснила, безопасно ли употреблять в пищу самостоятельно выловленную рыбу, а также от каких видов с большей вероятностью можно подхватить паразитов. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего не рекомендуется употреблять рыбу, пойманную в городских водоемах, поскольку город является серьезным источником загрязнения окружающей среды.

Нередко все выбрасываемые в окружающую среду вредные вещества вбирают в себя водоросли, которыми питается планктон, а им в свою очередь рыбы.

Медик добавила, что также речная и озерная рыба может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Среди самых опасных рыб в этом отношении - щука, налим, ерш, окунь, карась, линь, карп, толстолобик.

По ее мнению, в целях минимизации риска заражения следует провести внимательный осмотр пойманной рыбы, чтобы на ней отсутствовали пятна и наросты, также провести термическую обработку, засаливать и вялить рыбу не менее двух недель, коптить рыбу дымом не рекомендуется.