Гастроэнтеролог Кашух пояснила опасность употребления в пищу проросшей и зеленой картошки

Овощи лучше всего употреблять в свежем виде. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, насколько опасен для здоровья проросший картофель. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при хранении в домашних условиях этот овощ всегда прорастает.

Медик добавила, что в кожуре и ростках картофеля содержится соланин, являющийся ядовитым веществом. При отравлении им возникают диарея, тошнота и рвота, головная боль, вялость, повышение температуры.

По ее мнению, в зеленой картошке также высоко содержание соланина, поэтому ростки и зеленую кожуру следует срезать.