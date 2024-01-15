Гастроэнтеролог Кашух пояснила отсутствие пользы для организма от воды с лимоном

Многие люди считают, что лимонная вода помогает быстро сбросить лишний вес, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, выпивать натощак воду с лимоном является модным трендом, тем не менее польза этого не доказана. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она отметила, что в целом вода размягчает пищевой комок и способствует его мягкому прохождению по кишечнику в процессе переваривания, а присутствие лимона в ней роли не играет.

По мнению медика, лимон сам по себе полезен за счет содержания в нем большого количества витамина С.

Она уточнила, что также вода с лимоном влияет на снижение артериального давления, однако не стоит принимать ее за лекарство.