Гастроэнтеролог Кашух пояснила, почему бургеры являются «благодатной почвой» для размножения микроорганизмов

По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, бургеры являются сложными, многокомпонентными блюдами, в состав которых входит множество ингредиентов, и отследить их качество не всегда удается, что и позволяет бургерам становиться благоприятной почвой для размножения микробов. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что нередко недобросовестные продавцы идут на уловки, чтобы замаскировать несвежие продукты: применяют огромный объем соусов и специй, сильнее обжаривают мясо.

По мнению медика, в указанных блюдах часто обнаруживаются такие возбудители кишечных инфекций, как листерии, кишечная палочка или золотистый стафилококк. Они попадают через зараженное мясо, овощи, а иногда и недостаточно хорошо продезинфицированные руки повара.

Она уточнила, что тяжелее всего кишечные инфекции протекают у детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом, у которых даже самое банальное «отравление» может закончиться серьезными осложнениями.

Ранее инфекционист Елена Мескина назвала предположительные причины массового отравления американцев в «Макдональдсе».