Инфекционист Мескина назвала предположительные причины массового отравления американцев в «Макдональдсе»

В Штатах почти 50 посетителей ресторана быстрого питания McDonald's подхватили кишечную палочку. Они ели один бургер «Роял Чизбургер». По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, в подобных заведениях легко можно подхватить инфекционные заболевания, поскольку в них запросто могут быть нарушены эпидемиологические стандарты, что приводит продукты в негодность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, в составе гамбургеров всегда есть майонез, мясо или сыр. Так, майонез является прекрасной средой для размножения бактерий, поскольку там есть яйца. Если нарушить технологию приготовления или нормативы хранения продукта, он вполне может привести к инфекционному заражению.

По мнению медика, помидоры и листья салата тоже являются неотъемлемой частью фастфуда, и если они не были тщательно промыты, могут привести к инфекционному заражению. Свою роль могло сыграть и несвежее мясо.

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