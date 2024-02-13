Гастроэнтеролог Кашух раскрыла полезные свойства гречишного чая

Гречишный чай делают из семян гречихи татарской. В Поднебесной этот чай с древних времен считался лечебным. Врач-гастроэнтеролог пояснила его полезные свойства и правила заваривания. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, в чае содержатся витамины группы В, а также магний, калий, медь, цинк, железо и прочие микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма.

Медик добавила, что также в нем присутствуют почти 20 аминокислот, включая те, которые человеческий организм не может вырабатывать самостоятельно.

По ее мнению, отсутствие в этом виде чая кофеина помогает избежать возбуждения нервной системы.