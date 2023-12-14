Гастроэнтеролог Кожевникова пояснила, к чему может привести прием пищи лежа

Часто люди едят не за кухонным столом, более того, иногда завтраки, обеды, ужины и перекусы перетекают в кровать. Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова рассказала, чем это грозит организму. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при употреблении пищи в положении лежа или полулежа возрастает риск заброса пищи в трахею, из-за чего можно подавиться.

Врач добавила, что также это может привести к ослаблению нижнего пищеводного сфинктера и развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, о которой свидетельствуют частые сильные изжоги.

По ее мнению, правильно употреблять пищу сидя, при этом тщательно пережевывая.