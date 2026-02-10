Гастроэнтеролог назвала продукты-чемпионы по содержанию витамина С

Для крепкого здоровья организму необходим витамин С, который он не производит сам, а получает только с пищей. Как сообщила «Газете.Ru» гастроэнтеролог Анна Меньщикова, главными источниками являются не цитрусовые, а другие растительные продукты.

Абсолютным лидером является шиповник с «фантастическими 425–1000 мг на 100 г». За ним следуют болгарский перец (180–250 мг), способный одним плодом перекрыть несколько суточных норм, и облепиха (около 200 мг). Также богаты витамином С киви, черная смородина и листовая зелень, которая служит настоящим концентратом полезных веществ.

Врач отметила, что «витамин С – один из самых нестабильных» и разрушается при хранении, нарезке и нагревании. При этом аскорбиновая кислота из натуральных продуктов безопасна для желудка, так как смягчается клетчаткой и действует в комплексе с биофлавоноидами.

«Витамин из натуральных продуктов безопасен для желудка. В овощах и фруктах он находится в комплексе с клетчаткой и биофлавоноидами, которые смягчают его действие. Сама пища служит естественным буфером, снижая кислотную нагрузку», — подчеркнула доктор.

Ранее гастроэнтеролог Сухорукова сообщила о том, что киви поможет укрепить иммунитет в зимний период.