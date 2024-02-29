Гастроэнтеролог Неронов пояснил вред энергетических напитков

По словам врача-гастроэнтеролога Владимира Неронова, энергетики дают возможность на время почувствовать себя бодрее и избавиться от сонливости, однако могут нанести и серьезный вред здоровью. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что ключевыми компонентами любых энергетических напитков являются кофеин и глюкоза или сахароза, которые как раз дают 99% получаемого эффекта.

По мнению медика, употребление глюкозы в больших объемах приводит к ожирению, кариесу и нарушению обмена веществ, а кофеина – к повышению частоты сердечных сокращений, аритмии.

Он подчеркнул, что таким образом энергетические напитки, по сути, истощают организм, а негативное влияние на сердечно-сосудистую систему может привести к инфарктам и инсультам. Поэтому есть смысл заменить их на умеренное потребление кофе и шоколадных батончиков.