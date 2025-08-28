Гастроэнтеролог объяснил, как привычка пить воду натощак вредит пищеварению

Распространенное убеждение о необходимости выпивать стакан воды сразу после пробуждения для «запуска» организма оказалось потенциально опасным для здоровья, говорится в опубликованном в ДЗЕН-канале «ТОП-100 ВРАЧЕЙ» материале.

По словам гастроэнтерологов, эта привычка может нанести серьезный удар по пищеварительной системе человека.

Основная проблема заключается в том, что вода, особенно холодная, попадая в пустой желудок, разбавляет соляную кислоту, необходимую для расщепления белков и активации ферментов. Это нарушает процесс пищеварения и создает дополнительную нагрузку на органы.

Кроме того, холодная вода может спровоцировать преждевременную активацию ферментов в протоках поджелудочной железы, что в крайних случаях приводит к ее самоперевариванию и развитию хронического панкреатита.

Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры или теплую небольшими глотками и только через 20-30 минут после пробуждения.

Важно также разделять употребление воды и прием пищи — не пить непосредственно перед едой, во время приема пищи или сразу после, чтобы не мешать естественному процессу переваривания.

