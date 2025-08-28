Плата за прохладу? Врач объяснил, из-за чего болит голова дома или в офисе

Кондиционер может быть скрытой причиной головной боли. Об этом сообщило издание La Razon, цитируя специалиста.

Врач Давид Каллехо объяснил, что кондиционер способен спровоцировать головную боль по нескольким причинам. Во-первых, холодный сухой воздух от прибора негативно влияет на слизистые носа и бронхов, вызывая воспаление, которое часто проявляется головной болью.

Во-вторых, кондиционер рискует привести к сухости глаз. Из-за этого возникает напряжение, которое является предвестником мигрени. Еще одной причиной врач назвал резкие перепады температур. Они негативно сказываются на сосудах мозга и тоже могут провоцировать проблему.

Также Каллехо добавил, что плохо работающие фильтры пропускают пыль, которая, в свою очередь, способна вызывать мигрень. Кроме того, головную боль провоцирует и шум работающего кондиционера.

