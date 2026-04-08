Гастроэнтеролог объяснила, почему не стоит есть свежие куличи

Россиянам напомнили о разумных пределах при праздновании Пасхи. Ольга Царан, врач-гепатолог и гастролог высшей категории, в беседе с РИА Новости посоветовала не превышать дневную норму куличей в 150 граммов, иначе можно навредить здоровью.

«В день нужно употреблять не более 100-150 грамм куличей. Идеально использовать "вчерашнюю выпечку" — дать ей постоять 1-2 дня. Свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли и дискомфорт», — заявила врач.

Она добавила, что куличи допустимы на завтрак и обед, а вечером от них лучше отказаться.

Специалист подчеркнула: норма напрямую зависит от состава. Чем больше в куличе орехов, цукатов, крема или шоколада, тем меньшую порцию можно съесть. Кроме того, такая «диета» не должна затягиваться на всю неделю — не стоит превращать праздничное застолье в марафон.

